Coronavirus - Ontex produira 80 millions de masques chirurgicaux par an à partir de septembre

(Belga) Ontex, l'entreprise spécialisée dans les produits d'hygiène personnelle, basée à Eeklo, annonce mardi son intention de démarrer une nouvelle production d'une capacité de 80 millions de masques chirurgicaux (de type IIR) par an, et à ce à partir de septembre.

Ontex, qui souligne ne bénéficier d'aucun financement public pour cette initiative, a commandé une machine spécialisée et forme actuellement ses équipes afin d'être certifiée pour la production. Dans le cadre de la crise du coronvairus et la pénurie de masques connue par la Belgique, Altifort Boart à Nivelles et Deltrian à Fleurus ont déjà aussi annoncé la production respective future de 30 millions de masques par an. (Belga)