Coronavirus: RTL INFO répond à VOS questions

Yves van Laethem, spécialiste des maladies infectieuses au CHU Saint Pierre a répondu, en direct dans le RTL INFO 19H, aux nouvelles questions que vous nous avez posées via le bouton orange Alertez-nous.

Ludovic Laidoun de La Louvière: "Le coronavirus va-t-il disparaître et à quelle échéance?"

"La question est intéressante, puisqu'on a connu, historiquement parlant, un coronavirus qui nous a fait fort peur, le fameux SRAS, et celui-là a complètement disparu sans qu'on ait parfaitement compris pourquoi. Les coronavirus banals, qui donnent des infections de la gorge, du nez, et qu'on connaît chaque année, ont tendance à être saisonniers. Donc, on peut espérer, mais ne fantasmons pas, une diminution de l'infection avec les beaux jours, sans être certain que ce nouveau corona fera la même chose que les anciens".



Pascale: "Quelqu'un en période d'incubation du coronavirus sans symptômes peut-il contaminer quelqu'un d'autre?"

"Tout à fait, et ce qui est malheureux, c'est qu'il existe un certain nombre de sous-marins qui peuvent infecter les gens sans être eux-mêmes malades, ou avec deux gouttes au nez sans plus. Et le gros problème, c'est de repérer ce genre de porteurs et transmetteurs du virus".



Charlotte, de Namur: "Comment gérer la situation par rapport à des personnes qui ont les symptômes, mais qui ne viennent pas d'une zone à risque? Quelle attitude adopter avec ces patients-là?

"Pour l'instant, je pense qu'il ne faut pas faire différemment qu'avec quelqu'un qui aurait les mêmes symptômes en dehors de l'épidémie. On ne peut pas tabler sur le fait qu'elle est infectée par le corona, il faut donc un traitement symptomatique, et ne pas les isoler, actuellement en tout cas, parce qu'on n'a pas, au départ, une certitude de cette infection. Il y a plein de virus grippaux qui circulent, plein d'autres virus, il s'agit probablement d'un virus non corona dans ce contexte".