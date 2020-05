Coronavirus - BILAN MONDIAL: le bilan repart à la hausse aux Etats-Unis, mais Trump veut "ouvrir"

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde

La pandémie a fait au moins 254.532 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles. Plus de 3.629.160 cas ont été officiellement diagnostiqués dans 195 pays et territoires. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 70.115 décès pour 1.193.027 cas. Les autres pays les plus touchés sont le Royaume-Uni (29.427), l'Italie (29.315 morts), l'Espagne (25.613) et la France (25.531).

Mauvais bilan aux Etats-Unis, mais Trump veut "ouvrir"

Avec 2.333 décès supplémentaires du nouveau coronavirus en 24 heures, le bilan journalier aux Etats-Unis est reparti à la hausse mardi à 20h30 locales (00h30 GMT mercredi), selon le comptage de l'université Johns Hopkins qui fait référence. Le pays avait enregistré la veille le bilan quotidien le plus bas en un mois avec 1.015 morts, selon les chiffres de l'université actualisés en continu. Ces nouveaux décès portent le bilan total de l'épidémie sur le territoire américain à 71.022 morts. Malgré cela, la Maison Blanche considère amenuiser le rôle de la task force mise sur pied pour gérer la pandémie de coronavirus pour déplacer les efforts de l'administration sur la réouverture de l'économie américaine. "Nous nous penchons désormais un peu sur un différent format, celui-ci est la sécurité et l'ouverture, et nous aurons probablement un groupe différent à cet effet", a déclaré le président américain Donald Trump en Arizona, où il visitait une fabrique de masques médicaux. "Nous ne pouvons pas garder notre pays confiné durant les 5 prochaines années", a-t-il ajouté. "Est-ce que certaines personnes vont être touchées? Oui. Est-ce que certaines personnes le seront gravement? Oui. Mais nous devons ouvrir", a martelé le président.

L'Amérique latine et les Caraïbes ont dépassé mercredi le seuil des 15.000 morts du coronavirus, le Brésil étant le pays le plus touché avec près de 8.000 décès, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles. Le Pérou a enregistré plus de 50.000 cas de Covid-19, a affirmé le président péruvien, Martin Vizcarra. Ce bilan fait du pays le second le plus touché par la pandémie en Amérique latine après le Brésil.

La Bavière pressée de déconfiner



En Allemagne, le déconfinement s'accélère. Sans attendre une réunion prévue mercredi sur le sujet entre la chancelière Angela Merkel et les différents Etats régionaux, le plus grand de ces Etats, la Bavière, a dévoilé son propre programme: réouverture des restaurants à partir du 25 mai, des hôtels le 30.

Assouplissements en Californie et à Hong Kong



La Californie, premier Etat américain à avoir décrété le confinement, va commencer à alléger certaines mesures à la fin de la semaine, comme la réouverture des commerces.



Assouplissement des restrictions à Hong Kong aussi, avec notamment la réouverture des écoles, des cinémas et des bars à partir de vendredi.

Embellie pour le pétrole



Conséquence des mesures de déconfinement aux Etats-Unis et en Europe, le prix du baril de pétrole a atteint mardi un peu plus de 30 dollars pour la première fois depuis mi-avril.

Economie: les mauvais chiffres s'accumulent



Le gouvernement australien a annoncé mardi que son économie perdait chaque semaine quatre milliards de dollars australiens (2,3 milliards d'euros) en raison des restrictions.



En Grande-Bretagne, l'indice PMI, mesurant l'activité dans le secteur privé, a chuté à 13,8 points en avril, selon le cabinet Markit, confirmant l'ampleur des dégâts pour l'économie britannique qui se dirige vers une récession historique.



Le géant français des hydrocarbures Total a de son côté annoncé que son bénéfice s'était effondré de 99% au premier trimestre.

Ceux du chômage aussi



L'Espagne a recensé 282.891 chômeurs supplémentaires en avril, principalement dans le tourisme, portant à 3,8 millions le nombre de demandeurs d'emplois.



Au Royaume-Uni, quelque 6,3 millions de personnes sont en chômage partiel, soit un cinquième de la population active britannique.

Explosion des cas en Russie



La Russie a enregistré mardi un nouveau bond de plus de dix mille nouveaux cas de coronavirus en 24 heures, pour le troisième jour d'affilée, la plus rapide progression de la pandémie en Europe. Le taux de mortalité demeure toutefois faible, selon les autorités.

Royaume-Uni: 6.000 décès en maisons de retraite



En Angleterre, plus de 6.000 personnes sont mortes du coronavirus en trois semaines dans les maisons de retraite, où la situation "dramatique" continue de se dégrader, a indiqué le Bureau national des statistiques (ONS).

France: StopCovid, sans Apple ni Google



L'application mobile StopCovid, qui doit permettre en France de tracer les contacts avec des personnes diagnostiquées positives au coronavirus, sera prête le 2 juin pour la deuxième phase du déconfinement, sans avoir recours aux plateformes d'Apple et Google, a annoncé le gouvernement.

Rapatriement massif d'Indiens



New Delhi prépare une importante opération de rapatriement de ses ressortissants avec des navires militaires et des vols spéciaux, des centaines de milliers d'Indiens étant bloqués à l'étranger, notamment dans le Golfe.

La natation tombe à l'eau



Les Championnats d'Europe de natation sont repoussés d'un an, de mai 2020 à mai 2021, toujours à Budapest, en raison de la pandémie, a annoncé la Ligue européenne de natation.