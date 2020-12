Dans les laboratoires, les recherches contre le cancer continuent malgré tout: "Ce qui nous manque le plus, ce sont les interactions"

Les recherches sur le coronavirus ont pris le dessus cette année sur toutes les autres. Mais tout n'a pas totalement été stoppé dans les laboratoires pendant le premier confinement, notamment concernant la recherche contre le cancer. Aujourd'hui, elle a repris presque à la cadence quasi normale.

Les chercheurs se sont adaptés. Ils ont continué leurs recherches et certains ont même fait des avancées conséquentes. C'est le cas du professeur Cédric Blanpain, de l'ULB avec une découverte pleine de promesse sur les cancers du sein et de la prostate. Il nous explique comment il a vécu cette période si particulière.

"Pour les financements et les publications, ça a continué à tourner. Les expériences pratiques ont continué un peu (pendant le confinement ndlr) et maintenant, ça tourne de nouveau bien. Ce qui nous manque le plus, ce sont les interactions entre individus, de pouvoir fêter toutes les réussites que l'on a fait. À la fin de l'été, c'était génial. On allait dehors, on a ouvert le champagne avec toute l'équipe en respectant la distance entre chacun. Mais maintenant, on a des choses à fêter mais on ne peut plus. Il pleut tout le temps et c'est compliqué", nous confie-t-il.

