De la listeria retrouvée dans des échantillons belges de légumes surgelés: quels sont les risques?

La bactérie listeria a aussi été repérée en 2017 en Belgique dans deux échantillons de maïs surgelé, rapportent "Het Nieuwsblad", "de Gazet van Antwerpen" et "Het Belang van Limburg" ce samedi.

Le producteur de légumes belge Greenyard est à l'origine d'une vague d'infections à la bactérie listeria, selon l'autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Au moins neuf Européens sont décédés après avoir ingéré des légumes surgelés infectés issus d'une usine hongroise de la société belge.





"Ils doivent faire des constatations"



En Belgique, aucune victime n'est à déplorer mais selon les quotidiens, la bactérie a bien été retrouvée dans du maïs surgelé en 2017. D'après l'Agence fédérale pour la sécurité alimentaire (Afsca), l'enquête est menée par les autorités sanitaires hongroises.

"La contamination a eu lieu sur un de leur site. Ils doivent faire des constatations", affirme le porte-parole de l'Afsca Philippe Houdart dans la presse flamande. Il ne se dit pas étonné que des échantillons aient déterminé une contamination, car cette usine hongroise livre aussi des produits en Belgique. "Cela ne veut pas dire que tous les produits de cette usine sont contaminés. Un tel processus de production est complexe. Nous n'en savons toujours pas assez", conclut-il.

La listériose est une maladie due à Listeria monocytogenes, une bactérie de petite taille, à Gram positif, aéro-anaérobie. Elle est très résistante dans le milieu extérieur et sa température optimale de croissance se situe entre 30 et 37°C. Sensible à la chaleur, elle est détruite après une cuisson de 30 minutes à 60°C.





"La listériose est une maladie qui peut être grave"



Comme le rappelle sur son site internet l'Afsca, la bactérie est présente naturellement dans l’environnement. "On la retrouve dans la terre, dans l’eau, dans les intestins des animaux, etc. Le genre Listeria englobe 8 espèces différentes, dont Listeria monocytogenes, dangereuse pour l’homme".

"Les symptômes possibles d’une intoxication causée par la listéria sont les suivants : fièvre et/ou de maux de tête, et cela dans un délai pouvant aller jusqu’à huit semaines après l’ingestion de l’aliment contaminé", écrit l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire.

Avant d'ajouter : "La listériose est une maladie qui peut être grave. Les femmes enceintes, les enfants, les personnes immunodéprimées ainsi que les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes".