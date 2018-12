Découvrez le menu de fête sain et équilibré de Capucine Vegan et Damien Pauquet ... dont LE truc infaillible pour gérer l'alcool

La bloggeuse Capucine Vegan a préparé un menu de fêtes équilibré pour Radio Contact, sous l'œil avisé du nutritionniste Damien Pauquet. Tous deux étaient au micro de Bérengère Devos. Voici leur menu :

1) L'apéro

Pour éviter les excès, "il faut privilégier les bulles et le vin", plutôt que n'importe quel alcool de plus de 15°C, selon le nutritionniste. Parmi ceux-ci, les bruts sont les plus recommandés, contrairement aux demi-secs ou autres blancs moelleux, plus sucrés, tout comme les rosés, plus sucrés également.



Les amuses bouches sont également important. Le gras va en effet ralentir l'assimilation de l'alcool. Mais il faut alors penser "bonnes graisses", avec par exemple "des fruits secs, un peu de saumon fumé, du houmous ou de l'avocat", note Damien Pauquet.



Mais LE truc pour éviter de faire souffrir son corps, c'est de boire de l'eau entre chaque verre d'alcool. Découvrez combien d'eau il faut idéalement boire dans cette vidéo :



2) L'entrée

Pour allier gourmandise et santé, Capucine Vegan propose un risotto… sans riz ! Histoire d'éviter de s'alourdir avec un féculent. "L'idée c'est d'alléger au maximum l'apport calorique de l'entrée puisqu'on sait qu'après, on va être sur des plats un peu plus riches et un dessert un peu plus sucré".



L'astuce de Capucine ? "J'ai remplacé le riz par du chou-fleur coupé très finement". Mais pour conserver toute la gourmandise, elle y ajoute tout de même "un peu de crème, de parmesan et de vin blanc".



Et si vous êtes un inconditionnel du foie gras, veillez à ne pas dépasser 50 grammes.



Découvrez ici les autres idées de Capucine Vegan si vous préférez prolonger l'apéritif et vous passer d'entrée.



3) Le plat

Là, on reste dans le classique: viande, légumes, féculent concocté par la bloggeuse.

- "Un morceau de viande, biche / gibier"

- "Des carottes grillées avec un peu d'huile d'olive, des échalotes, un peu d'ail, des choux de Bruxelles, des endives et une purée de céleri."

- "Des pommes de terre grillées au romarin, au thym, à la sauge : donc pommes de terre coupées, huile d'olive, sel, poivre, romarin, de gousses d'ail écrasées, des feuilles de sauge, du romarin frais, on parsème au-dessus, on mélange le tout et on fait griller ça au four, c'est un délice"

Pour les végétariens, Capucine Vegan propose un potimarron farci aux marrons avec riz sauvage et champignons des bois.



Et pour ceux qui tiennent à leur morceau de viande, Damien Pauquet dévoile le secret pour que cela reste une cuisine saine dans cette vidéo :



4) Le dessert

Capucine Vegan propose une "glace maison au lait de coco naturel avec des baies et fruits rouges pour faire le plein d'antioxydants au dessert". Elle est "prête en 3 minutes. C'est 2 boites de lait de coco que je mets dans le blender avec un peu de sirop d'agave. On peut mettre un peu de cannelle, de vanille. On mixe le tout, on le verse dans un récipient qu'on met au congélateur toute la nuit et c'est frais."



Un très bon compromis santé selon le nutritionniste : "Il y a un peu de graisse dans la préparation mais on est plutôt sur du lait de coco, on a aussi la touche sucrée apportée par du fructose essentiellement, c'est-à-dire des fruits. Alors oui on n'est pas à 50 kcal, mais c'est tout à fait acceptable et surtout ça termine le repas de fête de façon légère."



Par contre, il vaut mieux éviter les desserts traditionnels comme la buche à la crème au beurre. Damien Pauquet nous explique pourquoi dans cette vidéo :