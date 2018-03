Des burgers végétariens des marques "La vie est belle" et "Delhaize bio" retirés: possible contamination au plastique

La marque "La vie est belle" rappelle quatre de ses produits, en concertation avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), en raison d'une possible contamination avec du plastique, annonce-t-elle mardi. Des morceaux de plastique ont en effet été découverts lors d'un contrôle de qualité d'une pâte d'un des burgers fabriqués par la marque. "L'origine de ces morceaux a été tracée jusqu'à notre fournisseur d'oignons surgelés", explique-t-elle.

Les produits rappelés sont le burger aux noisettes de la marque "La vie est belle" et "Delhaize bio" ainsi que le burger millet-graines de pavot de "La vie est belle" et le burger millet, fromage et tomate "Delhaize bio". Les croquettes au fromage et le burger d'hiver de "La vie est belle" sont également concernés.



Les morceaux de plastique découverts "sont de petite taille et peuvent être pointus. Par conséquent, il peuvent être dangereux s'ils sont consommés", prévient l'entreprise.



Les consommateurs en possession de ces produits sont dès lors priés de ne pas les manger et de les rapporter au point de vente où ils les ont acquis. Ils seront remboursés.



Les produits ont été vendus par plusieurs grossistes et magasins.



Pour plus d'informations, un numéro de téléphone est disponible (+32 50 395 207) ainsi qu'une adresse e-mail (matthias@lavieestbelle.be).