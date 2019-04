Des parapharmacies Medi-Market s'installeront dans les hypermarchés Carrefour

Carrefour Belgique et Medi-Market Group ont signé un partenariat à long terme qui permettra de proposer des produits de santé et de bien-être dans les hypermarchés, indique la chaîne lundi. Les parapharmacies s'installeront dans les magasins où la demande pour ce type de produits est forte et où l'espace est suffisant.



L'espace de vente de Medi-Market sera séparé de l'hypermarché Carrefour grâce au concept de shop-in-shop, soit un espace réservé à une autre enseigne dans un point de vente. Le groupe prévoit également l'installation d'une pharmacie dans des nouveaux points de ventes des hypermarchés Carrefour.



Fondé en 2014, Medi-Market compte actuellement 30 parapharmacies, 16 pharmacies et trois instituts de beauté en Belgique. Il prévoit l'ouverture de plus de 15 points de vente cette année.