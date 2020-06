Deux vaccins contre le coronavirus dès octobre, est-ce réaliste? Yves Van Laethem répond

Deux vaccins contre le coronavirus pourraient être disponibles dès octobre. La firme AstraZeneca développe un vaccin, en Europe alors qu'une autre firme en développe un autre à Boston. La fabrication se fera en partie en Belgique. Qu'en pensent les spécialistes? Est-ce un coup de communication de la part des firmes? L'infectiologue Yves Van Laethem nous donne des précisions.

"Ça me semble réaliste dans la mesure où ça correspond au plan de la firme lorsqu'elle a lancé son projet de vaccin vers janvier-février, au début de la pandémie. Elle prévoyait que si tout allait bien, et pour l'instant tout a l'air d'aller bien dans les tests, elle pourrait commencer la production en octobre. Donc effectivement c'est possible", nous éclaire l'infectiologue.

- Tous les tests seront-ils effectués avant commercialisation?

"Tous les différentes phases des tests seront effectuées sur plusieurs milliers de personnes. Il est clair que tout vaccin, comme pour tout médicament d'ailleurs, a une phase suivi. La phase de suivi par les instances européennes va être extrêmement drastique", éclaire Yves Van Laethem.

- Ce test nous protégera pour combien de temps?

"Pour l'instant, on ne sait pas. On ne connaît pas la durée la protection. Celle-ci va venir en cours des études. Est-ce qu'on aura un vaccin qui protégera comme pour la grippe une fois par an? Ou est-ce un vaccin qui protégera plus longtemps? On ne sait pas encore", conclut Yves Van Laethem.