Environnement et agriculture en tête des préoccupation pour l'après-crise, selon des ONG

La protection de l'environnement et une agriculture plus raisonnée arrivent en tête des propositions faites par 80.000 participants à une consultation lancée par WWF et la Croix-Rouge, selon un bilan à mi-parcours.

Les deux associations, avec make.org, le groupe SOS, UnisCités et MouvementUp, ont lancé une consultation ouverte jusqu'au 25 mai "pour construire ensemble le monde d’après la crise Covid-19". Elle est consultable sur la plateforme make.org.

Entre le 10 avril et le 4 mai, environ 80.000 personnes ont pris part à la consultation et 19.000 propositions ont été faites, selon un dossier de presse des associations. Les cinq principaux thèmes qui se dégagent sont la protection de l'environnement (22%), l'alimentation et l'agriculture (17%), les transports et la mobilité (10%), l'emploi (9%) et la santé(6%).

"Les citoyens évoquent le fait de mieux penser l'impact de nos modes de consommation ainsi que celui des entreprises les plus polluantes", ils "appellent à basculer d'une agriculture intensive à une agriculture plus raisonnée, tout en produisant plus localement" et évoquent les mobilités douces, selon ces premiers résultats provisoires.

Les citoyens souhaitent voir se développer les circuits courts ou le télétravail après cette crise, subventionner la transition agricole, limiter certaines pratiques comme l'élevage intensif et le transport aérien ou encore interdire le commerce d'animaux sauvages, selon le communiqué.

Ils comptent en majorité sur les pouvoirs publics pour "réinventer le monde d'après", mais aussi sur les actions individuelles et sur les entreprises.