Est-ce vraiment une bonne idée de souffler les bougies de votre gâteau d'anniversaire si vous êtes enrhumé ?

Souffler les bougies d'un gâteau, c'est pour beaucoup une tradition incontournable lors d'un anniversaire. Mais est-ce réellement une bonne idée? Les employés du site internet "Inside Edition" ont récemment organisé une petite fête d'anniversaire pour les 25 ans de l'une de leurs collègues Elissa. La jeune fille se sentait un peu mal, toussait, éternuait et se mouchait souvent le nez.



De là, leur est venue une idée de sujet. Les journalistes ont tenté de savoir si les microbes de la jeune femme pouvaient être transmis juste en soufflant les bougies de son gâteau et en partageant quelques parts avec ses collègues.



Tout d’abord, pour avoir une idée de la façon dont les germes peuvent voyager, la correspondante de Inside Edition, Diane McInerney, a placé un gâteau différent sous une lumière ultraviolette, puis a soufflé une poudre fluorescente sur le même dessert.



La différence entre avant et après était frappante. La poudre fluorescente a permis de constater comment une seule respiration peut propager des germes sur un gâteau et mener à une contamination éventuelle.



"Je n'ai jamais vraiment pensé que des germes pouvaient se retrouver sur un gâteau lorsque vous soufflez vos bougies, mais je suppose que cela a du sens", a déclaré Elissa Bonito.



Inside Edition a tamponné le gâteau d'Elissa pour détecter la présence de bactéries avant et après que la jeune femme ait soufflé les bougies, puis a envoyé les tampons à un laboratoire pour voir si le rhume de Bonito avait infecté le gâteau.



Quatre semaines plus tard, les résultats étaient connus. Avant qu'elle ne souffle ses bougies, le nombre de bactéries sur le gâteau était nul, selon le laboratoire. Après? La quantité de bactéries était si élevée que le laboratoire a cessé de compter après 5.000.



Quels microbes méchants se sont retrouvés sur le dessert?



"Nous avons trouvé huit types différents de bactéries", a déclaré McInerney. "Un méchant s'appelle Staph aureus. Il peut causer des infections de la peau, et même une pneumonie." Lorsqu'elle a entendu ces résultats, Elissa était abasourdie".



Ainsi, la prochaine fois que vous fêterez un anniversaire, si vous vous sentez mal, ce serait peut-être une bonne idée de retirer une à une les bougies avant de les souffler. Après tout, vous ne voulez pas rendre les autres malades.