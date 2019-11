Expérience inédite d’un neurologue de l'Université de Liège au marathon de New York: "Ce serait un outil pour travailler l'effort mental"

Steven Laureys, un neurologue de l'Université de Liège, a réalisé une expérience inédite sur son propre cerveau. Il a couru le marathon de New York équipé d'électrodes sur la tête avec son fils. Ceux-ci lui ont permis de calculer leur activité cérébrale durant la course. C'est une première mondiale qui a permis de recueillir des milliers de données. "Mesurer le corps, c'est une chose, mais le cerveau est beaucoup plus complexe. Il y a beaucoup plus de composantes qu'on va pouvoir analyser", explique le neurologue.

Le but premier serait de savoir comment entraîner le moral des athlètes en plus de leur condition physique. "L'avantage serait de voir sur un smartphone notre activité mentale pendant qu'on court. Ça permettrait aux athlètes d'avoir un outil pour travailler cet effort mental", conclut-il. Le deuxième but de ses recherches consiste à prouver que le sport ralentit le vieillissement et améliore le moral.