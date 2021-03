Grand Baromètre: que pensez-vous du passeport vaccinal ?

La vaccination, c’est le sujet dont tout le monde parle ces derniers mois. Il est au couer de notre nouveau Grand Baromètre RTL INFO Ipsos Le Soir. Pour 90% des Belges, le rythme de vaccination en Belgique est trop lent. Un résultat qui est sans appel. Nous vous avons également demandé tout simplement si vous étiez favorables à cette vaccination. Faut-il rendre le vaccin contre le Covid-19 obligatoire et que pensez-vous du passeport vaccinal ?

L’une des premières questions lors de ce sondage est de savoir si vous êtes prêts à vous faire vacciner. Globalement, les résultats montrent que le Belge est plutôt partant. 68% sont favorables, 17% se disent en réflexion et 9% y sont opposés.

Donnez-moi le vaccin parce que je n’en peux plus

"Directement, donnez-moi le vaccin parce que je n’en peux plus. Je n’en peux plus d’être enfermée chez moi, d’être en télétravail, de suivre mes cours à distance", confie une jeune femme. "J’attends avec impatience de me faire vacciner parce que j’ai une totale confiance au vaccin", assure un homme plus âgé. "Je suis pour à 200% parce que j’aimerais bien pouvoir retrouver mes parents, les embrasser, les prendre dans mes bras", confie une autre dame.

Je ne me ferai pas vacciner parce que je ne suis pas d’accord

Mais la situation varie selon les régions. Les Wallons et les Bruxellois semblent plus opposés à cette vaccination. Une opposition qui grimpe à 15% alors qu’elle n’est que de 6% en Flandre. "Je n’y crois pas. Qu’est-ce qu’il y a dedans. On n’en sait rien", souligne un homme. "Je ne me ferai pas vacciner parce que je ne suis pas d’accord. On est sûr de rien du tout sur ce vaccin", réagit une dame. "Si c’est obligatoire, je le ferai. Si non, je ne le ferai pas", affirme pour sa part un étudiant.

Deuxième question: êtes-vous pour ou contre le passeport vaccinal qui vous permettrait d’accéder à certains endroits seulement si vous êtes vacciné.e. Au niveau national, c’est le pour qui l’emporte avec 54%. 32% des Belges sont contre et 14% n’ont pas d’avis. Mais à nouveau cette question divise les régions.

C’est quand même une atteinte à la liberté

En Wallonie, il y a plus de contre que de pour. "Je pense que ma liberté de me faire vacciner ou non devrait me revenir et non pas me priver de beaucoup de choses", estime une jeune femme. "C’est quand même une atteinte à la liberté, donc je ne suis pas d’accord", abonde une dame.

Enfin, que pensez-vous du rythme de vaccination ? 90% des Belges dénoncent la lenteur du rythme de vaccination dans notre pays. "Je trouve cela ahurissant quand je vois par exemple dans d’autres pays comme Israël que l’on est presque à 100%. Je trouve qu’il y a un problème", estime une jeune femme. D’autres pointent du doigt la mauvaise gestion de la vaccination par les "9 ministres de la santé". Sur cette question, il n’y a pas de grande différence entre les trois régions. Les avis vont dans le même sens.