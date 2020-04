Greta Thunberg ajoute la lutte contre la pandémie à son combat pour le climat

(Belga) La militante suédoise contre le réchauffement climatique Greta Thunberg a mis sa célébrité au service de l'Unicef afin de protéger les enfants contre la pandémie de Covid-19, en lui offrant 100.000 dollars, selon un communiqué jeudi de l'agence onusienne.

"Comme la crise du climat, la pandémie de coronavirus est une crise pour les droits des enfants", estime Greta Thunberg, 17 ans, citée dans le communiqué. "Elle affectera tous les enfants, maintenant et sur le long terme, et les groupes vulnérables seront les plus touchés". "J'appelle tout le monde à réagir et à me rejoindre dans le soutien au travail vital de l'Unicef pour sauver des vies d'enfants, pour protéger leur santé et poursuivre leur éducation", a-t-elle ajouté. La militante a décidé, via sa fondation, de remettre à l'Unicef le prix de 100.000 dollars qui lui a été récemment attribué par l'ONG danoise Human Act. Cette ONG a aussi donné 100.000 dollars pour se joindre à l'initiative visant à soutenir l'Unicef, précise le communiqué. Ces fonds doivent permettre d'aider l'agence onusienne dans les domaines "alimentaire, sanitaire, de la lutte contre la violence et le recul de l'éducation" des enfants provoqué par les mesures de confinement et de fermeture des écoles. (Belga)