Honduras : des habitants empêchent des enterrements par peur de la contagion

Dans plusieurs régions du Honduras, des habitants "empêchent de passer les corbillards" de morts du nouveau coronavirus par peur de la contagion, a déploré lundi le vice-ministre de la Santé Roberto Cosenza.

Environ 300 personnes ont ainsi bloqué lundi une route entre Tegucigalpa et Olancho, à une dizaine de kilomètres à l'est de la capitale, avec des pierres et des branches d'arbres pour empêcher l'enterrement de victimes de la maladie dans un cimetière à proximité.

Dimanche dernier, "ils sont venus enterrer un cadavre. Toutes les mesures de sécurité étaient respectées mais si des membres de la famille (infectés par le coronavirus) viennent faire des courses dans un magasin du village, ils vont nous contaminer", a argumenté un des manifestants interrogé par des journalistes du journal télévisé de la chaîne Canal 3.

Selon ce manifestant, des scènes semblables ont eu lieu dans d'autres localités proches de Tegucigalpa.

Des familles endeuillées sont obligées de partir et de "chercher un autre lieu d'inhumation" car des habitants empêchent les funérailles dans leur localité d'origine de victimes du Covid-19 décédées à Tegucigalpa ou à San Pedro Sula, la deuxième ville du pays, a dénoncé le vice-ministre de la Santé.

Dans certains cas, ce sont les familles elles-mêmes qui refusent de prendre en charge les corps par peur de la contagion, alors même que les dépouilles leur sont rendues dans des cercueils hermétiquement scellés, a ajouté M. Cosenza.

Ce sont alors les autorités sanitaires qui ont dû se charger des inhumations, a-t-il précisé.

Le Honduras avait recensé lundi 1.055 cas de personnes infectées, dont 82 sont décédées. Près de 40% des tests pratiqués quotidiennement se révèlent positifs, a-t-on indiqué de source officielle.