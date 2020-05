Ils sont guéris et pourtant on a encore détecté du coronavirus en eux: voici l'explication probable

Des patients reviennent-ils à l'hôpital avec des symptômes de Covid-19 après avoir été guéri une première fois ? Cette question d'un journaliste a reçu une réponse d'Yves van Laethem, porte-parole francophone du centre de crise, ce matin lors de la conférence journalière sur l'état de l'épidémie de coronavirus en Belgique.

L'infection Covid-19 peut avoir des conséquences très variables d'une personne à l'autre.

Certaines personnes font une infection, d'intensité variable, qui ne dure que quelques jours. D'autres manifestent des symptômes qui peuvent durer deux ou trois semaines, avec la persistance, à des degrés variables, de fièvre, toux et fatigue.

Après la disparition du virus de l'organisme, du fait des dommages que peut avoir provoqué le virus, entre autre au niveau des voies respiratoires, des symptômes peuvent encore persister comme, par exemple, une toux, un souffle court ou de la fatigue.

On a décrit quelques situations où des techniques sensibles de laboratoire comme la PCR permettaient de revoir la présence de virus alors que le patient semblait guéri. On pense de plus en plus qu'il s'agit en fait d'excrétion de morceaux de virus détruits en même temps que les cellules qui ont été abîmées par ce virus dans les voies respiratoires supérieures et inférieures. Et donc, cela signifie que le corps élimine des "poubelles" avec des déchets de virus et de cellules. Cela ne signifie pas du tout qu'il y a une infection persistante ou qui réapparait.