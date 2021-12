Les femmes aussi peuvent ronfler: "40% des plus de quarante ans, c'est presque une sur deux"

Est-ce que vous ronflez la nuit? Ce lundi midi, Albert Lachmann, chef de la clinique des troubles du sommeil aux Cliniques de l'Europe, vous a donné des conseils pour passer des nuits plus paisibles.

Une fois n'est pas coutume, ce lundi midi, on vous a parlé de ronflements. Albert Lachmann, chef de la clinique du trouble du sommeil aux Cliniques de l’Europe, était l’invité d’Alix Battard. Selon le professeur, le ronflement est un mécanisme des voies respiratoires supérieures. "Entre le bout du nez et du thorax, il y a beaucoup de tissus mous qui ne sont pas soutenus par des os. C'est donc la vibration de ces tissus au passage de l'air qui provoque le ronflement", a-t-il expliqué

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les femmes talonnent les hommes dans le classement des plus gros ronfleurs. "60% des hommes au-dessus de quarante ans et 40% des femmes, c’est presque qu’une femme sur deux", a-t-il poursuivi. Alors pourquoi a-t-on l'impression que ce sont les hommes qui ronflent plus ? A cette question, le professeur répond que les hommes ronflent beaucoup plus bruyamment alors que les femmes vont être plus élégantes.

Souvent, on s'attaque au voile du palais

Par contre, il faut être attentif, même si le fait de ronfler n'est pas dangereux pour la santé, cela peut être un signal d’appel à une vérification. "Cela pourrait être simplement une allergie, un rhume, l'excès de boissons alcoolisées, de somnifères, etc mais les ronflements peuvent aussi entraîner des choses plus importantes." Albert Lachmann ajoute que dans certains cas, le ronflement est opérable. "Souvent, on s'attaque au voile du palais. On le raccourcit, on le retend, on le redessine."

Pas forcément une opération

Cependant, passer sur le billard n'est pas obligatoire pour toutes les personnes. "Il y a un certain nombre de personnes qui ronflent que sur le dos. Il suffit de leur apprendre à dormir sur le côté." Pour se positionner correctement, le chef de la clinique des troubles du sommeil nous conseille de mettre une balle de golf entre nos deux omoplates. "A ce moment-là impossible de dormir sur le dos. La personne va apprendre à se placer sur le côté". Il existe aussi d'autres solutions comme des styles de coussins différents.

Mais Albert Lachmann insiste qu'il faut être vigilant quand un enfant ronfle. "Il y a un obstacle sur les voies respiratoires qui peut plus tard le conduire à d'autres problèmes médicaux et notamment des apnées du sommeil." A surveiller.