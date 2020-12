Ce lundi soir, le magazine "Images à l'appui" sur RTL-TVI vous plongera dans le quotidien de Jacqueline, malvoyante et obligée de se déplacer avec une canne. Elle a appris à éviter les obstacles, mais de nouveaux "pièges", plus difficiles à anticiper, sont apparus sur les rues de la ville.

"Il faut penser qu'une personne aveugle ou mal voyante a très difficile de se déplacer. C'est pourquoi elle utilise une canne. Alors si vous venez ajouter des trottinettes, c'est vraiment pas l'idéal!", s'indigne Jacqueline.

Cette Liégeoise et malvoyante fait partie depuis plus de 30 ans de l'asbl "La Lumière, Œuvre Royale pour Aveugles et Malvoyants" qui crée un monde meilleur pour les personnes déficientes visuelles en permettant leur intégration.

L'équipe d'Images à l'appui l'a suivie dans ses balades pour sensibiliser sur le quotidien des personnes malvoyantes et non-voyantes.

"Vous savez, quand on a un problème comme moi, on fait tout le temps attention, on est toujours sur le qui-vive!", explique Jacqueline lorsqu'elle parle de ses marches quotidiennes.

Depuis toutes ces années, cette liégeoise a appris à éviter les obstacles fixes (containers, scooters, etc.) qui se mettent en travers de sa route. Mais depuis quelques temps, des "pièges" d'un nouveau genre, plus difficiles à anticiper, sont apparus.