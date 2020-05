L'Australie annonce un plan de déconfinement en trois étapes

(Belga) L'Australie a dévoilé vendredi une feuille de route en trois étapes pour assouplir les restrictions imposées à la suite de la crise du coronavirus. Les autorités souhaitent redémarrer l'économie du pays avant le mois de juillet.

"Aujourd'hui, nous remettons l'Australie en état de marche", a déclaré le Premier ministre Scott Morrisson, depuis Canberra. "Et notre objectif est de franchir ces étapes pour arriver à une économie libre de covid-19 avant le mois de juillet", a-t-il ajouté. Dans la première phase d'assouplissement, l'Australie va rouvrir ses cafés, restaurants, magasins, bibliothèques, piscines et plaines de jeux. Les Australiens seront autorisés à recevoir jusqu'à cinq personnes chez elles et les rassemblements publics jusqu'à dix personnes seront permis, tout comme le seront les déplacements non essentiels entre États. La deuxième étape consistera en l'autorisation des regroupements jusqu'à vingt personnes ainsi que la réouverture des salles de sports, salons de beauté, musées et cinémas. Enfin, au troisième stade du déconfinement, jusqu'à cent personnes pourront se réunir publiquement, dans les pubs, les discothèques et boîtes de nuit, les saunas et les aires de restauration. Le Premier ministre n'a pas dévoilé de dates précises pour chaque pallier et laisse le soin à chaque État de décider de l'introduction des mesures de déconfinement sur leur territoire. Il a néanmoins précisé que ce plan serait réexaminé toutes les trois semaines. L'Australie a dénombré plus de 6.900 patients du coronavirus sur son territoire depuis le début de la crise, dont moins de 900 sont encore malades à l'heure actuelle. Au moins 97 personnes y sont décédées des suites du Covid-19. (Belga)