L'épidémie de gastro est déjà à nos portes: voici où en est l'infection et les conseils à suivre

Le retour des conditions hivernales est accompagné par la fameuse gastro-entérite. La gastro-entérite est une infection du système digestif qui cause nausées, vomissements, crampes abdominales et diarrhée. Cette année, l'épidémie arrive plus tôt. En France, le seuil épidémique a déjà été dépassé dans trois régions.



Chez nous, le numéro des gardes médicales 1733 a reçu beaucoup d'appels pour des personnes touchées de diarrhées aiguës et de vomissements. "Les appels commencent tout doucement, on sent qu'on va rentrer en épidémie de gastro-entérite. On a eu 10% d'appels en plus au numéro 1733", explique Jean-Michel Grégoire, coordinateur du 1733 en Wallonie.





Quelques conseils



Pour limiter les risque d'attraper la grippe intestinale, ou de la propager si on est déjà atteint, il faut suivre quelques conseils. "Bien se nettoyer les mains, frotter avec du savon ou éventuellement avec un gel hydro-alcoolique pour tuer tout virus qui pourrait être potentiellement sur vos mains. Deuxième chose si on est atteint de gastro-entérite: un adulte sans température pourra bien s'hydrater et manger léger. Par contre, un enfant devra consulter", précise Jean-Michel Grégoire.



Evitez également de partager vos couverts, verres et serviettes.





Besoin d'un médecin de garde? Appelez le 1733



Le 1733 est le numéro mis en place pour contacter un médecin de garde en soirée, les fins de semaine et durant les congés. Il n'est cependant pas encore très connu des Belges. "C'est un projet pilote, il est très récent, il date de 2009. Donc on est en train de le déployer. Sous l'impulsion de madame De Block, nous venons enfin d'avoir une extension générale sur l'ensemble de la Wallonie depuis le 17 octobre durant les jours fériés et les heures de week-end. D'ici 2025, on espère que l'entièreté de la Wallonie sera couverte par le 1733, également en semaine. Et Bruxelles suivra. Evidemment, pour les Bruxellois, quand vous composez le 1733, vous faites un choix de langue. Si Bruxelles choisit les francophones, ils seront régulés par l'une des deux centrales francophones, s'ils composent le néerlandophone, ils seront triés par une des deux centrales néerlandophones", indique Jean-Michel Grégoire.