L'épidémie de grippe frappe notre pays: comment éviter d'être contaminé?

Nous sommes cernés par la grippe. Le seuil épidémique vient seulement d'être franchi mais vous connaissez certainement quelqu'un qui est déjà tombé malade. Alors, si vous n'êtes pas vacciné, que faire pour éviter d'être contaminé? Voici quelques conseils...

La grippe est là et bien là: l'épidémie s'est installée dans le pays. Le seuil épidémique est fixé cette année à 157 consultations pour 100.000 habitants. Il est dépassé de 20% depuis près de 2 semaines. Pour bloquer la transmission du virus: il est primordial de se laver les mains.

"Le lavage des mains à l'eau et au savon à la maison est intéressant. La solution hydroalcoolique qui est également utile", souligne Jean Janiczek, équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière du CHU de Charleroi. Avant d'ajouter: "Pour les mouchoirs, on en utilise à usage unique que l'on jette après, chaque fois qu'ils sont utilisés. On ne les mets pas dans les poches car après, on va mettre ses mains dans les poches et on va se recontaminer les mains avec les virus qui traînent au fond des poches".





"On va éviter essentiellement de fréquenter des grands groupes"



Il est trop tard pour se faire vacciner. Il existe des méthodes douces pour stimuler l’immunité telles que des gélules d'échinacée, des cachets de vitamine C ou encore des huiles essentielles. "L'huile essentielle d'argan ou de cannelle renforcent aussi le système immunitaire", nous éclaire Alexandre Manirambona, pharmacien. Certains patients ont quant à eux opté pour l'homéopathie.

Il est conseillé d'éviter les contacts et les foules. "On va éviter essentiellement de fréquenter des grands groupes dans lesquels la transmission peut être présente mais ce n'est pas pour cela qu'il ne faut plus aller au cinéma ou au théâtre bien sûr", éclaire Yves Van Laethem, infectiologue et président de la section vaccination du conseil supérieur de la santé. Si la grippe vous atteint, il faudra prendre ses distances. Une façon de protéger les autres...