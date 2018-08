L'huile de coco remplace souvent l'huile de palme, mais elle est nettement plus mauvaise pour la santé

Vous l'avez sans doute remarqué: l'huile de coco est une graisse végétale de plus en plus populaire dans la préparation des produits transformés (biscuit, pâte à tartiner, etc).

Pourtant elle n'est pas bonne pour la santé. Elle contient 90% d'acides gras saturés, des mauvaises graisses. L'huile de palme, très critiquée (surtout pour la déforestation qu'elle génère), ne contient que 50% d'acides gras saturés. Or l'huile de coco la remplace de plus en plus souvent, parfois pour des raisons purement marketing (car il existe désormais des plantations mieux gérées de palmiers).

"Ce sont des mauvaises graisses parce qu'elles peuvent provoquer une série de maladies cardiovasculaires. Ces graisses sont solides à température ambiante, donc elles vont diminuer la fluidité au niveau sanguin et rentrer dans les artères et diminuer l'espace qu'il y a entre les artères. La graisse de coco provoque du choléstérol, elle est mauvaise pour le cœur", a expliqué Alexis De Hemptinne, diététicien, à RTL info.