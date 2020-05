L'Iran enregistre 35 nouveaux décès, bilan le plus bas depuis le 7 mars

(Belga) Téhéran a annoncé samedi 35 morts supplémentaires dus au nouveau coronavirus, soit le bilan quotidien le plus bas depuis le 7 mars, et prévoit un nouvel assouplissement des mesures contre la propagation du virus.

"En dépit de la perte malheureuse de 35 de nos compatriotes au cours des dernières 24 heures, ce chiffre est le plus bas (enregistré) depuis les 70 derniers jours", a indiqué Kianouche Jahanpour, porte-parole du ministère de la Santé, lors de son point de presse quotidien. Ces nouveaux décès portent à 6.937 le bilan officiel des morts de la pandémie en Iran depuis l'annonce des premiers cas en février. Vendredi, l'Iran avait annoncé plus de 2.100 nouveaux cas de maladie Covid-19, soit le plus important nombre de nouvelles infections en plus d'un mois. "Nous ne sommes en aucun cas dans une situation normale", a averti M. Jahanpour, soulignant que 1.757 contaminations ont été confirmées ces dernières 24 heures, portant le nombre total des patients à 118.392. A l'étranger, mais aussi à l'intérieur du pays, des experts et responsables soupçonnent les chiffres officiels d'être largement sous-estimés. (Belga)