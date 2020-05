L'UCLouvain va mesurer l'ampleur des annulations et reports de soins non liés au Covid-19

(Belga) L'UCLouvain lance une enquête pour mesurer l'ampleur des reports et renoncements aux soins de santé non liés au coronavirus pendant la période de confinement, indique l'université mercredi.

Depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, "on sait que les soins non liés à la pandémie sont restés en souffrance: diminution significative de la fréquentation des services d'urgence, annulations de rendez-vous de dépistage, interruption des soins aux patients atteints de maladies chroniques, handicaps ou problèmes de santé mentale, absence de prise en charge de problèmes aigus et graves, ...", souligne l'université dans un communiqué. D'après une étude effectuée par l'Institut de santé publique Sciensano, 65% des personnes ont renoncé à un traitement médico-technique durant le confinement. De plus, si près de 75% des consultations chez les médecins généralistes ont été maintenues, seuls 40% des rendez-vous chez les psychologues, psychothérapeutes ou psychiatres ont eu lieu. Les chercheurs de l'UCLouvain poursuivent un double objectif: évaluer les besoins en soins médicaux non satisfaits et connaître les raisons qui expliquent le report ou le renoncement aux soins, en fonction du genre et des caractéristiques socioéconomiques et de santé. Toute personne vivant en Belgique et âgée de plus de 18 ans est invitée à répondre au questionnaire en ligne (https://uclouvainph.qualtrics.com/jfe/form/SV_8D3WX8lH34Lf6LP). Les premiers résultats seront communiqués dans une quinzaine de jours. (Belga)