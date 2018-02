La consommation d'antidépresseurs a augmenté en Belgique : une partie du pays est particulièrement touchée

Une récente hausse de la consommation d'antidépresseurs a été constatée.

De 2011 à 2015, le nombre de doses journalières d'antidépresseurs remboursées par l'Inami a connu une hausse de 14,5%, avec une augmentation surtout marquée en Flandre (+ 17,2%) peut-on lire vendredi dans les journaux Sudpresse. Les chiffres sont issus d'une réponse de la ministre de la Santé publique Maggie De Block (Open VLD), interpellée à la Chambre sur le sujet.



Sur la même période (2011-2015), l'augmentation est de 12% en Wallonie et de 10,5% à Bruxelles, pour un total national passant de 278,9 millions de doses journalières à 319,4. En comparant la consommation d'antidépresseurs avec les chiffres de population, on observe toutefois que la Wallonie y est surreprésentée : les 32% d'habitants du pays qui y vivent ingurgitent à eux seuls 39,5% du total des antidépresseurs prescrits. Au niveau des provinces, une surconsommation est constatée à Namur (15% de consommation pour 13,6% d'habitants) et à Liège (31,7% contre 30,5%).