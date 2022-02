La Fondation contre le cancer lance un nouveau baromètre belge du cancer: "Un état des lieux et des recommandations pour améliorer la situation"

La Fondation contre le cancer lance aujourd'hui un nouveau baromètre belge du cancer. Anne Boucquiau, directrice médicale de la fondation contre le cancer, répondait aux questions de notre journaliste Antoine Schuurwegen.

Quel est l'objectif de ce baromètre ?

Le baromètre du cancer, c'est un état des lieux détaillé de la situation du cancer en Belgique aujourd'hui. Donc il a été réalisé à la demande de la Fondation contre le cancer, financé par la Fondation. Il a été réalisé par Sciensano avec une collaboration active du registre du cancer, pour ce qui est données épidémiologiques évidemment, et du collège d'oncologie.

Quelles sont les grandes lignes ? Que nous apprend-il ce baromètre du cancer ?

Le baromètre essaie d'être le plus exhaustif possible, donc il parcourt les différents stades de la maladie. On commence bien sûr avec tout ce qui concerne la prévention et puis on va survoler aussi le chapitre des dépistages, du diagnostic et des traitements. Ensuite comme vous le savez, c'est une excellente nouvelle évidemment, l'espérance de vie ne cesse de s'améliorer. Donc, il y a tout ce qu'on appelle le Survivorship, tout ce qui va faire que ça va améliorer la qualité de vie des patients. Et enfin, il ne faut pas l'oublier, c'est un chapitre très important aussi, ce sont les soins palliatifs.

Donc pour chaque chapitre, le baromètre fait un état des lieux de la situation mais aussi fait des recommandations pour améliorer cette situation. Et là, je pense que c'est vraiment un point très important. Parce qu'évidemment, dans tous les chapitres, il y a des points d'amélioration importants. Que ce soit en termes de formation. On voit par exemple que l'incidence des cancers augmente chaque année en Belgique. Donc ça, c'est quelque chose qui se vérifie. Par ailleurs, il y a quand même 40% des nouveaux cas de cancer qui seraient évitables.

Donc là, il y a évidemment des recommandations en termes de prévention. Mais cette augmentation d'incidence fait aussi apparaître qu'on a besoin dès aujourd'hui de plus de professionnels de santé. Il y a aussi une diversification dans la prise en charge, dans les soins, une multidisciplinarité qui est extrêmement importante. Il y a par exemple le phénomène qui fait qu'il y a une partie des soins qui se passe en intra-hospitalier, une partie à domicile. De plus en plus. Ou les soins de support... et là il y a un grand besoin aussi d'organisation, de collaboration, de formation.

Dans chaque chapitre, on va retrouver des recommandations et des points d'amélioration pour améliorer la situation en Belgique.