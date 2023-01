La méthode de cette coach pour vous remettre au sport et vous y tenir sans être dégoûté

Julie Debatty, coach sportive et bien-être, était l'invitée du RTL INFO Bienvenue. En ce début d'année, elle a donné quelques conseils pour ceux et celles qui ont pris comme résolution de faire du sport. Son secret : faire du sport une habitude.

"Le but c'est vraiment de se dire : je vais prendre cette routine, je vais faire ça quotidiennement, que ça devienne une habitude, que je prenne du plaisir à le faire, que je me sente bien dans mon corps et dans ma peau. Et puis au fur et à mesure, on va s'y tenir et les résultats seront là".

Comment déterminer son propre objectif sportif ? Comment déterminer par exemple l'intensité ou le temps qu'on va y consacrer ?

"Les sportifs qui sont déjà habitués, ça ne les concerne pas parce qu'ils s'y tiennent. Je pense que c'est plutôt pour les gens qui ne font pas de sport ou qui ont arrêté très longtemps ou qui se sentent oubliés par le sport. Et là, on va y aller par étape. Donc, je pense qu'on peut démarrer avec dix minutes. Et je sais que ça surprend parce qu'on me dit toujours que c'est impossible d'avoir des résultats en dix minutes. C'est faux ! Avec les nouvelles méthodes d'entraînement qui existent, on peut être efficace en 10 minutes parce que justement, psychologiquement, dix minutes par rapport à une heure, c'est quand même beaucoup plus facile de s'y mettre et de s'y tenir."

Faut-il donc privilégier 10 minutes d'entraînement par jour plutôt que 1h-1h30 par semaine ?

"On s'y tient déjà plus, on est plus régulier, on évite les blessures aussi parce que c'est pas trop dur par rapport à soi-même. Et donc, on a une régularité. Et à ce moment-là, plus on a une régularité, plus les objectifs vont être atteints et plus on aura des résultats sur le corps sur le long terme évidemment."