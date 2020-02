La pyramide alimentaire change de look et de contenu: voici pourquoi la banane et l'avocat disparaissent (photos)

Des diététiciens proposent une nouvelle version de la pyramide alimentaire. Elle est désormais plus moderne et durable. La banane, par exemple, a été retirée.

Pour guider nos choix en matière de nutrition, nous sommes nombreux à nous référer à la fameuse pyramide alimentaire. Celle que les autorités belges recommandaient jusqu'à présent a déjà neuf ans. Grâce à une collaboration entre Food in Action (un magazine en nutrition et santé, ndlr) et le département diététique de l’Institut Paul Lambin – Haute École Léonard de Vinci, la pyramide s'offre un lifting et est désormais plus durable. Les codes pour une alimentation saine ont évolué: à titre d'exemple, la gourde remplace désormais la bouteille d'eau en plastique.







Des fruits plus locaux

Parmi les fruits, une sélection a été faite pour éjecter ceux dont l'empreinte carbone est jugée trop importante. Exit, donc, la banane, remplacée par le melon, considéré comme plus local. Par ailleurs, le message devient "250 g par jour", à la place de 2 fruits par jour, conformément aux recommandations alimentaires du Conseil Supérieur de la Santé.





Des légumes plus présents

La nouvelle pyramide recommande de consommer "minimum 300 g" de légumes "par jour". L’avocat a été supprimé pour des raisons de durabilité. De plus, leur compartiment dans la pyramide, est plus grand que celui consacré aux fruits.





Féculents: n'oubliez pas les céréales complètes!

La nouvelle pyramide recommande de consommer des féculents à chaque repas. La pomme de terre est toujours représentée, mais un message spécifique concerne les céréales complètes: elles sont à consommer à raison d’au moins 125 g par jour.





Des conseils plus précis pour manger des protéines

Le message "1 à 2 fois par jour" ou "en alternance", a été remplacé par des recommandations plus précises établies par le Conseil Supérieur de la Santé: le poisson et fruits de mer sont à consommer 1 à 2 fois par semaine, les légumineuses au moins 1 fois par semaine, la viande rouge max. 300 g par semaine. Le terme "viande rouge" désigne la viande de bœuf, de porc, de veau, d’agneau, de chèvre, de mouton et de cheval.





Les produits laitiers et alternatives végétales enrichies en calcium

Conformément aux recommandations du Conseil Supérieur de la Santé, un message spécifique est attribué aux produits laitiers: 250 à 500 g de lait ou équivalents laitiers par jour. Comment calculer les équivalents laitiers? Sachez que 250 ml de lait correspondent environ à 2 yaourts de 125 g, à 100 g de fromage frais ou 30-40 g de fromage à pâte dure.





La pyramide rappelle l'importance des fruits à coque

La famille "matières grasses ajoutées et oléagineux" a été scindée en deux : "Matières grasses ajoutées" et "Fruits à coque et graines". En effet, elles sont toutes les deux sont riches en lipides, mais n'ont pas les mêmes effets sur la santé. La nouvelle pyramide recommande de manger 15 à 25 g par jour de fruits à coque et graines. Le message pour les matières grasses est devenu plus direct: "modérément, et varier les sources".

