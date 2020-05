La Russie enregistre plus de 11.600 nouveaux cas lundi

(Belga) La Russie a enregistré lundi 11.656 cas supplémentaires de contamination par le nouveau coronavirus, dont plus de la moitié à Moscou, alors que Vladimir Poutine doit présider une réunion sur les mesures de confinement.

Le pays dénombre désormais 221.344 cas au total, selon les autorités. La mortalité officielle reste cependant relativement basse avec 2.009 victimes. Les autorités russes affirment que l'envolée du nombre des cas depuis 10 jours s'explique par la multiplication des tests effectués - 5,6 millions selon le comptage de lundi - et non par une accélération de la propagation. Cela expliquerait aussi la faible mortalité. Mais certains en Russie doutent de cette interprétation et juge la mortalité sous-estimée. (Belga)