La Ville de Bruxelles a distribué jusqu'ici 22.000 masques et ne tombera pas à court

(Belga) Jusqu'à présent, la Ville de Bruxelles a distribué quelque 22.000 masques à sa population dont 7.000 à des seniors. Elle en a commandé 220.000 réutilisables et 1 million de chirurgicaux, a indiqué lundi soir le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close, faisant le point sur ce dossier, lors du conseil communal organisé en videoconférence.

Comme beaucoup d'autres communes, la Ville a prévu de distribuer des masques réutilisables à ses habitants. Elle en a commandés il y a déjà un peu plus d'un mois, après concertation avec les virologues de l'hôpital Saint-Pierre dont elle a la charge. Selon le bourgmestre, ceux-ci pensaient alors déjà que ces accessoires de protection seraient utiles durant la mise en oeuvre d'une stratégie de déconfinement. La Ville de Bruxelles a par conséquent commandé 220.000 masque réutilisable en tissu à trois ateliers de couture actifs à Anderlecht. Septante mille de ceux-ci ont déjà été livrés et validés par l'hôpital Saint-Pierre. Depuis la semaine dernière, les habitants peuvent en commander par téléphone ou par e-mail et s'en procurer. Les masques à destination des seniors sont livrés à domicile. Par ailleurs, 11.100 masques ont été distribués au personnel de différents services de la Ville de Bruxelles et 9.290 au CPAS. Dans les écoles, ce sont 13.400 équipements de ce type qui ont été distribués au personnel (7.000 aux élèves). Tout ceci est indépendant du million de masques chirurgicaux que la Ville a commandés via le réseau Iris pour un coût de 560.000 euros à destination des services administratifs et sociaux de la Ville. Ces masques sont destinés aux distraits qui auront oublié leur propre masque. Philippe Close n'a pas nié que la Ville avait sans doute commandé un nombre trop élevé de masques après le constat de gros soucis dans ce dossier au niveau des hôpitaux au cours du mois d'avril que les autorités bruxelloises ne voulaient plus revivre. "Mais la santé du Bruxellois n'a pas de prix. Nous en avons commandé suffisamment pour ne pas tomber à court", a-t-il dit. (Belga)