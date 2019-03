Laetitia a appris qu’elle avait un cancer juste après être tombée enceinte: quels sont les risques?

Le magazine Tout s'explique s'intéresse ce soir aux grossesses difficiles. C'est ce qu'a vécu Laetitia. Elle a appris qu'elle avait un cancer juste après être tombée enceinte.

Le magazine Tout s'explique s'intéresse ce soir aux grossesses difficiles. C'est ce qu'a vécu Laetitia. Elle a appris qu'elle avait un cancer juste après être tombée enceinte. Dans le cas de Laetitia, les traitements par radiothérapie et chimiothérapie étaient recommandés.

"Ces traitements ne peuvent pas se dérouler à n’importe quel stade de la grossesse donc il fallait attendre la fin du premier trimestre, la fin de la période de l’embryogenèse pour commencer ces traitements quand même assez lourds. Malheureusement dans certains types de cancers qui sont très agressifs, certains cancers de l’estomac, des intestins, il n’est pas toujours possible de maintenir la grossesse parce qu’il faut commencer les traitements très rapidement dans la semaine, dans les 10 jours et commencer un traitement durant le premier trimestre de la grossesse implique de nombreux risques de malformations chez le fœtus qu’on ne peut pas prendre", explique un médecin.





La chimiothérapie au deuxième trimestre



Depuis de nombreuses années, l’hôpital Saint-Luc mène des recherches sur le placenta, on administre aux cellules placentaires les médicaments de chimiothérapie afin d’en étudier les effets.

"On sait à l’heure actuelle que si cette chimiothérapie est donnée au deuxième trimestre, il n’y a pas d’effets au niveau malformatif mais par contre l’effet au niveau de ce placenta est crucial puisque c’est lui qui est le filtre entre la maman et le bébé, c’est lui qui va permettre d’éviter une toxicité des médicaments que l’on va administrer. Et si on comprend les mécanismes, eh bien on a l’espoir de pouvoir solutionner et de diminuer encore les effets néfastes de la chimiothérapie sur la croissance du fœtus", précise un autre spécialiste.

Aujourd'hui, les jumeaux de Laetitia ont huit ans et ils se portent bien.