Le Belge passe-t-il trop de temps à l’hôpital? Une étude dévoile le classement européen de la durée des séjours

Les hospitalisations sont de moins en moins longues d'année en année. Comment font les hôpitaux pour limiter la durée des séjours ?

Une étude d’Eurostat montre que la Belgique est classée 7e sur 25 pays européens, avec un séjour de 6,5 jours. Mais une réduction du séjour n’est pas une fin en soi pour les hôpitaux.

"Le but c’est véritablement de laisser le patient autant qu’il faut en hospitalisation", indique le Professeur Jean-Louis Vanoverschelde, directeur médical des cliniques universitaires Saint Luc. "Aujourd’hui, les meilleures techniques chirurgicales ou interventionnelles font qu’il y a moins de complications. Mieux tolérées par les patients, ils peuvent partir plus vite", souligne-t-il.





"On pourrait faire beaucoup plus en hôpital de jours"

Selon les mutualités chrétiennes certaines interventions ne nécessitent parfois pas de passer la nuit à l’hôpital.

"Il y a par exemple l’ablation de la vésicule biliaire qui peut être réalisée en hôpital de jour et là on remarque qu’on pourrait faire beaucoup plus en hôpital de jours qu’en hospitalisation classique."



Mais alors que faut-il faire pour réduire les séjours en centre hospitalier ?

"Il faudrait créer des structures d’accueil pour la revalidation, pour la convalescence, permettant de raccourcir le temps dans l’hôpital général pour la phase aiguë", estime

Jean Hermesse, secrétaire général des mutualités chrétiennes.

Les séjours se déterminent au cas par cas. Mais la direction hospitalière l’assure : il ne faut pas garder un patient en chambre plus que le temps nécessaire.