Le carnaval de Notting Hill à Londres, prévu fin août, annulé

Le carnaval du quartier de Notting Hill à Londres, qui célèbre la culture caribéenne chaque année fin août, a été annulé en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, ont annoncé jeudi les organisateurs.

Cette année, "le carnaval ne se tiendra pas dans les rues de Notting Hill comme il l'a fait depuis plus de 50 ans", selon un communiqué des organisateurs publié sur le site de l'événement, qui devait se tenir les 30 et 31 août et rassemble chaque année des centaines de milliers de personnes.

Chars flamboyants, orchestres tonitruants, coiffes à plumes bigarrées et bikinis de strass, le carnaval de ce quartier de l'ouest londonien qui célèbre la culture caribéenne est l'un des plus importants en Europe.

"Ce n'a pas été une décision facile à prendre, mais la réalité de la pandémie de Covid-19 et la manière dont elle s'est répandue signifient qu'il s'agissait de la seule option sûre", poursuivent-ils. "La santé de tout le monde doit passer avant tout".

Les organisateurs travaillent à mettre en oeuvre une autre solution, qui espèrent-ils "apportera l'esprit du carnaval aux gens dans la sécurité de leur foyer et les fasse se sentir connectés et impliqués".