Le Centre de crise rappelle: "N'allons pas trop vite. Le virus pourrait revenir de plus belle"

L'épidémie de coronavirus en Belgique fait l'objet d'un rapport sanitaire quotidien de l'institut de santé publique. Celui-ci dresse le bilan des dernières 24 heures ainsi que le bilan total des cas confirmés, hospitalisations, décès, précisant aussi la répartition géographique, par tranches d'âge et par sexe.

Après la présentation des résultats, les scientifiques prennent la parole pour apporter leurs points de vue d'experts à des aspects de l'actualité de l'épidémie. Alors que lors du dernier Conseil National de Sécurité de vendredi, de nouvelles mesures de déverrouillages de confinement ont été abordées, Benoît Ramacker du centre de crise Covid-19 a tenu à rappeler qu'il était nécessaire de continuer à respecter scrupuleusement cette semaine les consignes de confinement. Et de prévenir: "Le virus pourrait revenir de plus belle".

Beaucoup d'entre vous souhaitent retourner au travail. Pour pouvoir réaliser cela, les consignes devront également être mises en place et respectées dans les entreprises.

"Le télétravail reste la norme"

"Aujourd'hui, nous sommes lundi et pour beaucoup d'entre vous, cela signifie le début d'une nouvelle semaine de travail. Ces dernières semaines, vous avez été nombreux à travailler en respectant les mesures renforcées, notamment en appliquant le télétravail qui est devenu la règle. Si l'évolution de l'épidémie reste favorable, à partir du 4 mai, plusieurs autres entreprises pourront relancer au mieux plusieurs autres activités. Le télétravail restera dans les prochaines semaines la norme. Les entreprises pour lesquelles, le télétravail n'est pas possible ou dans lesquelles il est plus difficile de maintenir les distances physiques de sécurité d'1,50 m, la sécurité des travailleurs pourra être garantie via une série de conseils à suivre pour la santé de tous. Un guide générique a été établi. Il permet en effet de limiter la propagation du virus au travail. Avec cette information, les entreprises pourront se préparer au mieux pour pouvoir relancer leurs activités en toute sécurité", a-t-il renseigné.

"N'allons pas trop vite"

"Dans les semaines futures, plusieurs autres entreprises leur emboîteront le pas pour relancer leurs activités, et on pense en particulier, aux écoles et aux commerces. Pour y parvenir, il est pourtant important et indispensable que cette semaine-ci nous continuons à suivre les règles et les mesures renforcées qui sont toujours d'application. N'allons pas trop vite. Rien n'est certain, rien n'est acquis. Le virus n'est pas définitivement vaincu et malheureusement, il pourrait revenir de plus belle ", a conseillé l'expert.

