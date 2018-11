Le diabète en augmentation chez les enfants: les parents ont un rôle-clé à jouer

De plus en plus d’enfants sont diabétiques : +3,7% en un an chez les moins de 15 ans. Cela représente 300 enfants en plus chaque année. Chez les 0-4 ans l’augmentation est même de 5%. Il n'y a pas d’explication précise pour l’instant, le facteur génétique n’explique pas tout. Il est probable qu'une alimentation déséquilibrée porte une responsabilité.

Des hôpitaux aux quatre coins du pays organisent ce 14 novembre, Journée mondiale du diabète, des séances de sensibilisation et de dépistage. Le thème retenu cette année est la famille, "qui a un rôle clé à jouer", notamment dans les prévention, estime l'Association belge du diabète.

En Belgique, 600.000 personnes sont atteintes de diabète, et ce nombre augmente d'un peu plus de 2% chaque année. De plus, une personne sur deux vivant actuellement avec un diabète de type 2 n'est pas diagnostiquée. "Très souvent, la maladie se fait discrète et ses conséquences sont handicapantes et potentiellement mortelles dues à l'ignorance et à l'absence de suivi", souligne le Dr. Marcelle Rorive, du service de diabétologie au CHU de Liège. "En contrôlant au mieux la pression artérielle, les lipides sanguins et la glycémie, on réduit de moitié les complications cardio-vasculaires du diabète, de 21% les décès, de 14% les infarctus du myocarde, de 37% les atteintes au rein et de 43% les amputations ou décès des suites de maladies vasculaires périphériques." La prévention reste donc primordiale, tout comme des examens réguliers.

C'est pourquoi cette année, la famille est au cœur de la Journée mondiale du diabète car l'entourage a un rôle-clé à jouer, dans "la prévention, l'adoption de comportements sains, le suivi médical ou encore le réconfort", poursuit le Pr. Buysschaert, président de l'Association belge du diabète (ABD).