Le FMI plus pessimiste sur la chute de l'économie mondiale

La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), qui tablait mi-avril sur un recul de 3% de l'économie mondiale en 2020, a estimé vendredi que les indicateurs de certains pays pourraient détériorer cette prévision.

"Les données économiques nous arrivant de beaucoup de pays sont en dessous de notre analyse déjà pessimiste pour 2020. Et en l'absence de solutions médicales, des scénarios plus défavorables pourraient malheureusement se concrétiser pour certaines économies", a souligné Kristalina Georgieva, qui participait par liaison vidéo à un colloque organisé à Florence en Italie. A la mi-avril, le FMI avait publié ses prévisions sur "la plutôt désastreuse performance de l'économie mondiale reculant de 3% cette année, pour ensuite connaître un rétablissement partiel en 2021", a rappelé la directrice générale. "Le comportement inconnu du virus obscurcit l'horizon de nos prévisions", a-t-elle souligné. "En supposant que nous aurons des traitements et des vaccins au plus tard début 2021, alors nous pouvons compter sur un rétablissement", a jugé Mme Georgieva. Selon elle, la reprise économique passe cependant par des tests et un traçage des personnes positives "sur une plus grande échelle". La pandémie de nouveau coronavirus a fait plus de 270.000 morts dans le monde, dont près de 85% en Europe et aux Etats-Unis, depuis son apparition en Chine en décembre, selon un bilan établi par l'AFP vendredi.