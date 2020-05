Le GP de Belgique de motocross déplacé d'août à octobre

(Belga) Le Grand Prix de Belgique de motocross, initialement prévu le 2 août à Lommel, a été déplacé au 25 octobre en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé mardi la Fédération internationale de motocyclisme (FIM), qui a dévoilé le nouveau calendrier du championnat du monde de motocross.

Le championnat du monde de motocross a débuté en mars, mais seuls deux Grands Prix ont pu se dérouler, celui de Grande-Bretagne à Matterley Basin le 1er mars et celui de Valkenswaard aux Pays-Bas le 8 mars. Les autres ont été reportés ou annulés. D'abord prévu le 7 juin, le GP de Russie avait été décalé au 5 juillet. L'étape russe du MXGP est désormais reportée au 2 août, date initialement dévolue au GP de Belgique. Celui-ci a donc été déplacé au 25 octobre. Le GP de Lettonie, une première fois déplace du 14 juin au 12 juillet, a pour sa part été reprogrammé le 9 août sur le circuit de Kegums. Par conséquent, le GP d'Allemagne est lui aussi reprogrammé. Il se tiendra à une date encore à déterminer. Une nouvelle date doit aussi être annoncée pour les GP de Tchéquie et Emilie-Romagne (Imola). Les GP d'Italie et de France sont annulés. Le Motocross des Nations est prévu les 26 et 27 septembre à Ernée, en France. (Belga)