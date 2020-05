Le Hainaut lance une carte dynamique de ses producteurs locaux

(Belga) Une carte dynamique vient d'être créée sur le site web www.hainaut-terredegout.be pour faciliter la localisation des producteurs locaux en Hainaut qui bénéficient d'un point de vente ou proposent des possibilités de livraison. Plus de 120 producteurs sont déjà référencés.

La Province de Hainaut, via Hainaut Développement, a mis en place il y a quelques années le portail web www.hainaut-terredegouts.be. L'outil référence propose aujourd'hui plus de 1.000 producteurs locaux du secteur agroalimentaire situés en Hainaut. Plus de 3.800 produits y sont proposés. Une carte dynamique vient d'être créée sur le portail, dans le contexte de la crise du coronavirus: cette carte permet de faciliter la localisation des producteurs hainuyers qui proposent un point de vente dans leur exploitation ou dans un point de dépôt, ou encore la livraison à domicile. 128 producteurs locaux sont, pour l'heure, répertoriés sur la nouvelle carte et répartis par arrondissement de Tournai-Mouscron, Ath, Soignies, Mons, La Louvière, Charleroi et Thuin. La carte dynamique est accessible à l'adresse www.hainaut-terredegouts.be/carte-covid19. (Belga)