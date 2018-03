Le médecin de Michael lui a prescrit du Viagra: "Ça ne se prend pas comme du Dafalgan"

Il y a 20 ans était lancé le Viagra aux Etats-Unis, la fameuse pilule bleue qui apporte une solution aux hommes qui éprouvent des problèmes d'érection. Mais le médicament n'est pas toujours facile à utiliser. Voici le témoignage de Michael au micro de Mathieu Langer.

Michael a 38 ans et son médecin lui a prescrit du viagra. Un médicament qui n’est pas toujours simple à utiliser: "Il manque toute la spontanéité qu’a un rapport sexuel entre deux personnes. C’est ça le point négatif de ce médicament. Il faut vraiment bien calculer le moment où on le prend, ce que l’on mange avant parce que les graisses et les lipides ralentissent l’effet du médicament. Ce n’est pas simple, c’est sûr ce n’est pas simple. Ça ne se prend pas comme du Dafalgan,…"





"Ce n'est pas toujours facile d'en parler"



Notre journaliste demande ensuite à Michael s’il en parle avec la personne qui partage sa vie. "Des fois oui, des fois non répond Michael. Ce n’est pas toujours facile d’en parler. Des fois ça fonctionne sans médicament mais à partir du moment où je suis plus stressé, ça ne fonctionnera pas. Là j’aurais besoin de médicament. La première fois, on peut dire que ça arrive à tout le monde mais la fois d’après on va à la pharmacie et on prend une boîte."