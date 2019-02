Le nombre de cas de grippe continue d'augmenter

Considérée désormais comme "moyenne", la grippe continue toutefois d'augmenter en Belgique. Entre le 11 et le 17 février, 730 personnes pour 100.000 habitants ont consulté un médecin généraliste pour des symptômes grippaux, selon Sciensano.



Durant la semaine du 28 janvier au 3 février, 365 personnes pour 100.000 habitants se sont présentées chez un médecin en raison de tels symptômes. Ce nombre est passé à 670 personnes pour 100.000 entre les 4 et 10 février, puis 730 la semaine dernière. "Le nombre de cas continue d'augmenter, mais pas de manière significative", souligne Sciensano. La grippe est principalement en hausse chez les enfants de 0 à 4 ans et chez les 65 ans et plus. Elle reste stable pour les autres tranches d'âge.