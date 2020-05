Le nombre de décès franchit la barre des 9.000 mais la tendance à la baisse se poursuit

(Belga) Au cours des 24 dernières heures, l'épidémie de coronavirus a fait 47 nouveaux décès en Belgique, ce qui porte le total du nombre de personnes décédées à 9.005, alors que 65 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées, ont indiqué samedi le Centre de crise et le SPF Santé publique dans leur bilan quotidien.

Parallèlement, 159 personnes ont pu quitter l'hôpital lors des 24 dernières heures. Le 15 mai, 1.750 patients (-112 par rapport à la veille) étaient hospitalisés dans notre pays, dont 364 en soins intensifs (-16); 219 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 22 une oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO). La tendance à la baisse amorcée depuis plusieurs jours, tant au niveau du nombre de décès rapportés que des nouvelles hospitalisations, s'est donc poursuivie vendredi alors que la Belgique s'est récemment lancée dans un périlleux exercice de déconfinement. A cet égard, les chiffres des nouvelles admissions à l'hôpital qui seront publiés la semaine prochaine seront cruciaux. Parmi les 47 décès comptabilisés ces 24 dernières heures, 25 ont eu lieu à l'hôpital et 22 dans une maison de repos et de soins. Pour ce dernier groupe, 73% ont été confirmés par un test Covid-19. Vingt-et-un décès (45%) sont survenus en Flandre, 21 (45%) en Wallonie et 5 (11%) à Bruxelles. Cela porte désormais à 9.005 le nombre de décès rapportés depuis le début de l'épidémie dans notre pays: 4.476 (50%) en Flandre, 3.139 (35%) en Wallonie et 1.390 (15%) à Bruxelles. On a en outre enregistré 345 nouveaux cas confirmés au cours des 24 heures dernières heures, soit 208 (60%) en Flandre, 99 (29%) en Wallonie et 36 (10%) à Bruxelles. Un total de 54.989 cas confirmés ont été rapportés depuis le début de l'épidémie: 30.707 (56%) en Flandre, 17.637 (32%) en Wallonie et 5.599 (10%) à Bruxelles. On sait cependant que ce nombre est largement sous-estimé, les tests n'ayant été réalisés au départ que sur les cas les plus graves. Sur les 65 nouvelles hospitalisations annoncées, 22% provenaient d'une maison de repos et de soins ou d'un autre établissement de soins de longue durée. Entre le 15 mars et le 15 mai, 16.605 patients avec Covid-19 sont entrés à l'hôpital et 14.460 personnes ont pu en sortir. (Belga)