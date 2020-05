Le nombre de morts au plus bas depuis mi-mars en Espagne

(Belga) L'Espagne a enregistré 163 décès dus au coronavirus ces dernières 24 heures, soit le chiffre le plus bas depuis le 18 mars, rapporte dimanche le quotidien El Pais. La maladie a tué jusqu'à présent 25.264 personnes dans le pays.

Selon El Pais, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a communiqué ces chiffres lors d'une réunion avec des responsables régionaux dimanche. Le nombre de morts (163) est le plus bas depuis sept semaines quand 105 décès avaient été comptabilisés le 18 mars. Ce chiffre doit cependant être considéré avec prudence en raison d'une possible sous-estimation due au week-end. Le 1er mai était en outre férié dan toute l'Espagne de même que le 2 mai à Madrid et dans sa région. Le gouvernement espagnol avait annoncé précédemment un assouplissement du confinement à partir de lundi en fonction des chiffres. Les Espagnols sont par ailleurs de nouveau autorisés à sortir de chez eux depuis samedi pour se promener ou faire du sport, après 48 jours de confinement très strict. (Belga)