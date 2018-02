La grippe est plus virulente cette année: comment éviter la contamination?

La grippe est particulièrement agressive cette année. Le 24 janvier, le seuil épidémique de grippe a été franchi. Plus de 141 consultations pour 100.000 habitants ont été enregistrées. Cet état grippal est agressif mais moins alarmant que les autres années.

Les symptômes sont toujours les mêmes, comme l'explique Laurent Mersch-Mersch, médecin généraliste, au micro de Fanny Dehaye et d'Alain Hougardy. "Essentiellement de la température, des douleurs articulaires et musculaires. Le fait de tousser, d’avoir un peu mal à la gorge, d’avoir le nez qui coule, etc.", indique-t-il.





La vaccination, l'une des solutions les plus efficaces

En moyenne, 500.000 Belges souffrent d’un état grippal chaque année. Pour l’éviter, la vaccination est l'une des solutions les plus efficaces. Les médecins conseillent la vaccination en octobre afin d’éviter l’épidémie. Pour cette année, c’est donc trop tard.

Il existe tout de même quelques recommandations pour éviter la contamination. "On peut essayer d’éviter de prendre froid en sortant et éviter les personnes qui sont malades", explique Laurent Mersch-Mersch.

De plus, il est vivement conseillé d'adopter quelques gestes simples qui limitent les risques au quotidien. "Les mesures d’hygiène classiques comme se laver les mains, tousser dans un mouchoir, se moucher dans un mouchoir en papier, le jeter et se relaver les mains après", précise le médecin.