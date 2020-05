Le télétravail plébiscité par 9 travailleurs sur 10 qui l'ont découvert

(Belga) Jusqu'à 94% des personnes qui ont découvert le télétravail lors du confinement sont prêts à le pratiquer à l'avenir, rapporte L'Echo mardi, citant un sondage réalisé par eBloom, une start-up belge active dans la rétention de jeunes talents. Mais le travail au sein de l'entreprise reste très apprécié.

Parmi celles et ceux qui ont découvert le télétravail à l'occasion du confinement en vigueur depuis la mi-mars, 94% se disent prêts à le pratiquer à l'avenir, selon cette enquête réalisée fin avril auprès d'un peu plus de 1.000 personnes. Le sondage fait également ressortir que, tous répondants confondus, 96% sont d'accord d'intégrer le télétravail dans leur vie professionnelle, et 14% se disent même partants pour du "homeworking" à temps plein. Une majorité (56%) préfère l'autonomie liée au télétravail et 53% se disent moins stressés lorsqu'ils travaillent à la maison. En revanche, 69% des répondants se sentent plus liés à leur entreprise lorsqu'ils y travaillent. Dans le même ordre d'idées, ils sont 66% à estimer que les relations avec les collègues sont meilleures lorsqu'ils sont au bureau. Ils estiment aussi, majoritairement, que l'esprit d'équipe (70%), la communication (69%) et le feedback reçu (55%) sont meilleurs lorsqu'on travaille dans l'entreprise plutôt qu'à distance. (Belga)