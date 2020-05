Les Belges touchés par le coronavirus sont-ils immunisés?

Selon l'université d'Anvers, 6% des Belges ont des anticorps contre le coronavirus. En deux semaines, on est passé de 3 à 6 % en 2 semaines. Mais la science est-elle en mesure d'affirmer que ces personnes ne développeront pas à nouveau la maladie? Nous avons posé la question à Emmanuel Bottieau, chef de l'unité des maladies tropicales à l'Intitut de médecine tropicale d'Anvers.

"On ne peut pas encore le dire, non", a d'emblée répondu le spécialiste. "En tout cas, je pense que quelqu'un qui aurait été gravement malade, qui a développé une maladie assez sérieuse et des anticorps, est vraisemblablement protégé pour un certain nombre de semaines, de mois… Mais d'années, je ne saurais même pas le dire", a-t-il ajouté.

Selon Emmanuel Bottieau, il est possible que les "personnes modérément touchées n'ont pas développé suffisamment d'anticorps, donc là ça reste une grande inconnue".