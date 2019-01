Les chevaux aident-ils à soigner les enfants autistes ou présentant un handicap?

Ce soir, dans "Tout s’explique" sur RTL-TVI, Thomas Van Hamme parlera notamment d’hippothérapie. Dans l’émission, les chevaux sont au service des enfants autistes ou présentant un handicap.

L’hippothérapie, c’est une prise en charge thérapeutique dans laquelle le cheval constitue un médium entre la personne et le thérapeute. Dans le cas du petit garçon que l’on peut voir dans l’émission, le cheval permet de travailler au niveau du corps. "Il devra se réajuster tout le temps et il va sentir qu’il est de travers. On va travailler au niveau de ces sensations pour l’aider à comprendre qu’il doit se redresser et qu’il a le potentiel pour le faire."

La relation entre l’animal, l’enfant et l’accompagnant est également très précieuse. "C’est aussi important que de monter les poneys parce que ce sont souvent des enfants dont on prend soin. Ici, ils peuvent avoir leur cheval, et donc il y a une notion d’attachement qui se crée."

