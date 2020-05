Les Espagnols ressortent enfin se promener et faire du sport

Tous les Espagnols sont de nouveau autorisés à sortir de chez eux depuis samedi pour se promener ou faire du sport après 48 jours de confinement très strict pour freiner l'épidémie de coronavirus.

Après avoir déjà permis aux enfants de moins de 14 ans de sortir depuis le 26 avril, le gouvernement a de nouveau allégé les conditions du confinement imposé depuis le 14 mars, qui était l'un des plus stricts au monde.

Auparavant les Espagnols n'étaient autorisés à quitter leur domicile que pour aller travailler, si le télétravail n'était pas possible, acheter à manger, se rendre à la pharmacie, chez le médecin ou promener brièvement leur chien.

"Je sors pour la première fois pour une petite promenade", a déclaré à l'AFP Amalia Garcia Manso, 87 ans, masquée et gantée, cheminant lentement dans la Calle Mayor de Madrid, en s'appuyant sur une canne et le bras de sa fille. "Cela fait de la peine, c'est dur pour moi de voir que tout est fermé à Madrid", a-t-elle constaté dans la rue commerçante où patrouillaient des policiers.

Cet allégement du confinement entre en vigueur alors que la progression de la pandémie, dont le pic a été atteint début avril, continue de ralentir en Espagne, l'un des pays les plus endeuillés au monde par le Covid-19.

Samedi, le nombre de morts quotidiens est resté sous la barre des 300 pour le troisième jour consécutif, à 276, pour un bilan officiel total de 25.100 décès, selon le ministère de la Santé.

La région de Madrid est la plus endeuillée du pays avec au moins 8.292 morts confirmées de coronavirus.

L'ensemble du pays compte plus de 216.000 cas confirmés par tests PCR depuis le début de l'épidémie. Plus de 117.000 ont été déclarés guéris.

Les promenades et activités sportives restent très encadrées.

Dans les communes de plus de 5.000 habitants, elles sont soumises à des horaires précis afin d'éviter qu'il n'y ait foule dans les rues et pour maintenir à distance enfants et personnes âgées qui ne peuvent pas sortir aux mêmes heures.

Les créneaux horaires 10H-12H00 et 19H00-20H00 sont ainsi réservés aux personnes âgées de plus de 70 ans et aux personnes dépendantes, éventuellement accompagnées.

De 6H00 à 10H00 puis de 20H00 à 23H00, les adolescents de plus de 14 ans et les adultes peuvent sortir soit pour se promener à moins d'un kilomètre de leur maison - à deux d'un même foyer maximum - soit pour faire du sport individuellement.

L'après-midi est réservé aux enfants de moins de 14 ans, qui peuvent sortir accompagnés d'un adulte de 12H00 à 19H00.

Près du Retiro, le plus célèbres des parcs de la capitale restés fermés, de nombreux Madrilènes sont sortis courir de bon matin, parfois en groupes, a constaté l'AFP. "Merci de courir sur les trottoirs", disait par haut-parleur un policier municipal.

Vivant dans le quartier habituellement festif de Chueca, Marcos Abeytua, conseiller financier de 42 ans, a confié s'être levé très exceptionnellement à 7HOO, alors qu'en temps normal, il aurait fait la grasse matinée pour se remettre d’une sortie du vendredi soir. "Après tant de semaines de confinement, j'avais très envie de sortir, courir, voir du monde. Hier (samedi) j'étais comme un enfant à la veille de Noël", disait-il.

Le déconfinement de l'Espagne doit se faire par phases d'ici la fin du mois de juin.