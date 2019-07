Les inventeurs de l'oncopain ont créé des pizzas et tajines pour les malades du cancer

Les chercheurs à l'origine de l'oncopain, un pain au goût adapté pour les patients atteints du cancer et suivant une chimiothérapie, ont développé avec l'aide de chefs internationaux des pizzas et des tajines.

Les patients atteints d'un cancer qui mangent ce pain -dont le goût a été développé "sur mesure"- ont plus d'appétit et moins d'effets secondaires de la chimiothérapie. Le pain personnalisé est développé en proposant au patient un échantillon de différents goûts comme du miel, du citron ou de la moutarde afin qu'il détermine lequel lui plaît le plus. Ensuite, le patient reçoit des recettes de pain "sur mesure" qui accentuent les saveurs qu'il apprécie.

L'oncopain a été mis au point par les chercheurs de la haute école Karel de Grote (KdG) à Anvers, le 'Center for Gastrology' de Louvain et l'association flamande Kom op Tegen Kanker. Par la suite, les chercheurs ont souhaité varier les recettes. "La perte de goût due à la chimiothérapie affecte les patients de toutes les cultures", explique l'un des membres de l'équipe. "Il est donc important de travailler sur mesure au niveau international et de développer des solutions." Ils se sont notamment rendus à Naples afin de créer des pizzas ainsi qu'à Rotterdam pour des tajines et du pain cuit au four marocain.

"Nous avons opté pour la pizza et le tajine parce que ces plats se prêtent parfaitement à la possibilité de travailler avec des ingrédients et des saveurs différentes", expliquent-ils. Des cours en la matière sont également proposés aux chefs. Ainsi, le chef norvégien Ronald Takke suit actuellement quatre modules de formation pour devenir chef de la gastro-ingénierie en Belgique. Il souhaite développer des recettes pour les hôpitaux scandinaves.