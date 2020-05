Les masques en tissu commandés via la Défense auront bien leur utilité, selon Geens

(Belga) Le vice-Premier ministre Koen Geens (CD&V) a défendu mercredi, en radio, la décision des gouvernements de commander un masque buccal pour chaque citoyen belge. Une commande de 12 millions de masques a été placée mardi par la Défense, a-t-il précisé au micro de la VRT.

Les commentaires du ministre de la Justice interviennent après les critiques d'un député N-VA, Michael Freilich, ainsi que d'un bourgmestre flamand, Peter Reekmans (bourgmestre de Glabbeek), qui estiment que la procédure d'achat doit être interrompue car les masques arriveront trop tard. Selon le maïeur, il serait plus intelligent de consacrer l'argent à un remboursement des communes qui ont déjà investi pour fournir des masques à leurs citoyens. Le montant de la commande n'a pas été dévoilé par le ministre Geens, mercredi. Aussi bien sur Radio 1 que sur La Première (RTBF), il est revenu en matinée sur l'action du fédéral sur la question des masques. Dans un premier temps en effet, le ton était assez différent concernant l'utilité pour la population de porter un masque au quotidien, rappelle-t-il. Le Conseil national de sécurité a d'ailleurs suivi les conseils des experts. "Nous avons eu la recommandation des experts le 17 avril, que ce serait bien que les gens portent des masques. Le soir du 24 avril, on a commandé les filtres, qui sont en cours de livraison", en trois paquets d'environ "6 millions", a-t-il expliqué sur La Première. Pour les masques en textile eux-mêmes, "le ministre de la Défense a fait des commandes hier soir". Dans le cadre du déconfinement, la plupart des citoyens vont devoir utiliser plusieurs masques, à laver après utilisation, a-t-il souligné au micro de la VRT, estimant donc que cette commande aura malgré tout son utilité. Le 24 avril, à l'issue d'un Conseil national de sécurité, la Première ministre avait communiqué que le Fédéral et les entités fédérées souhaitaient procurer gratuitement à chaque citoyen au moins une protection en tissu normé, ainsi que deux filtres à intégrer dans les masques déjà acquis ou confectionnés. (Belga)