Les nouveaux chercheurs financés par le Télévie ont reçu leur blouse blanche: "Ce qui nous frappe, c’est de savoir que l’argent vient de la générosité des gens"

Les nouveaux chercheurs financés par le Télévie ont reçu symboliquement leur blouse blanche jeudi matin lors d'une cérémonie de rentrée organisée par RTL Belgium et le FNRS (Fonds de la Recherche Scientifique) au Palais des Académies à Bruxelles.

La rentrée des chercheurs marque symboliquement la mise au travail de ceux-ci grâce aux dons récoltés durant l’opération Télévie 2018. Une manière aussi de montrer concrètement au public, qui se mobilise durant toute l’année pour le Télévie, la destination de sa contribution et l’utilité de soutenir la recherche fondamentale.



"Quand on est chercheur Télévie, ce qui nous marque et ce qui nous frappe, c’est de savoir que l’argent vient de la générosité des gens et de la part des bénévoles qui s’impliquent dans l’opération, donc c’est assez particulier", confie Anne Van Den Broeke, chercheuse à l’institut Jules Bordet, en duplex pour le RTLINFO 13H.

Cette rentrée est marquée par plusieurs nouveautés :



- Les P.D.R., programmes de recherches pluridisciplinaires, permettront non plus à un chercheur de manière individuelle mais à plusieurs chercheurs de différentes universités, de travailler ensemble sur un même projet d’une plus grosse envergure. "Cela permet également d'impliquer deux disciplines différentes, ce qui est vraiment un plus pour nous", précise Anne Van Den Broeke.



- Au total, il seront 203 à collaborer pour la recherche contre le cancer, l'occasion pour les chercheurs qui poursuivent leurs mandats d'accueillir plusieurs dizaines de petits nouveaux qui ont reçu officiellement aujourd'hui leur blouse blanche au cœur Télévie.



- Les comités bénévoles, invités pour la première fois, ont pu découvrir l’accomplissement de leur travail lors de cette rentrée.



- La rentrée des chercheurs, c'est aussi la rencontre de « Licorner ». Derrière ce pseudo, se cache Melissa, 30 ans. Elle a été victime d’un cancer du sein triple négatif et est actuellement en période de rémission. C’est grâce aux chercheurs que « Licorner» peut raconter son histoire et surtout aider les autres au travers de conseils sous forme de vidéos.

L'argent récolté lors de la 30e édition du Télévie (12.114.560 euros) va financer 91 postes de chercheurs, 14 postes de techniciens ainsi que huit projets de recherche interuniversitaire (PDR) contre le cancer. La soirée de clôture de l'édition 2019 du Télévie aura lieu le 27 avril.